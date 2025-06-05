Первый концерт тура «Добробата» прошел в Чистополе

В культурном центре «Чистай» Чистополя состоялся первый концерт музыкального коллектива «Добробат». Группа уникальна тем, что в ее составе участники специальной военной операции.

Музыкально-драматический спектакль «От Победы к Победе» посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Фонда «Защитники Отечества», Министерства культуры Республики Татарстан и при содействии раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Добробат» — первый в России профессиональный музыкальный коллектив, полностью состоящий из бойцов СВО. В составе: солист и автор песен Иван Хомяков, гитаристы Павел Шишкин и Никита Мусин, художественный руководитель Валерий Чамрин. Каждое выступление не просто концерт, а откровенный рассказ о личном военном опыте, переданный через песни, видеоряд и мощную сценографию.

Солист группы Иван Хомяков подчеркнул, что тур стал возможен благодаря личной поддержке руководства республики. Глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов поблагодарил коллектив за выступление.

Концерт в Чистополе дал старт гастрольному туру коллектива по Татарстану. Следующее выступление «Добробата» пройдет 6 июня в Альметьевске.

