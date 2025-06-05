Власти Казани разработали стратегию устойчивого развития до 2040 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани разработана стратегия устойчивого развития города до 2030 года, с перспективой до 2040-го. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Стратегия, разработанная при участии более 200 человек, включая 21 международного эксперта, нацелена на создание экологически чистого и комфортного города.

В основе стратегии лежит принцип устойчивого развития, включающий экологическое просвещение, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, сохранение биоразнообразия и развитие биоэкономики. Особое внимание уделяется развитию раздельного сбора отходов и созданию человекоцентричной системы образования.

Один из ключевых пунктов — превращение Казани в популярное туристическое направление в России и странах БРИКС+. Для этого планируется создание экологических туристических маршрутов вдоль Волги, а также внедрение арендных велосипедов и электросамокатов для снижения уровня загрязнения воздуха от автотранспорта. В документе отмечается, что «в Казани активно реализуются проекты, направленные на развитие устойчивого туризма, которые обладают потенциалом для масштабирования и тиражирования в других районах города».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Серьезное внимание уделено проблеме загрязнения воздуха, которое в 2021—2023 годах оценивалось как высокое. Транспортный сектор является основным источником загрязнения (70%), что обусловлено высокой плотностью автомобилизации и недостатком экологически чистого транспорта. Для решения этой проблемы планируется увеличить долю экологически чистого транспорта в общем автопарке на 10% к 2030 году, в том числе за счет замены 200 дизельных автобусов на электробусы к 2027 году. Для улучшения экологической обстановки также планируется увеличить площадь зеленых зон и водоемов на 15% к 2030 году за счет реставрации заброшенных объектов.

В целом стратегия определяет 11 фокусных направлений и 24 цели, подкрепленные 30 приоритетными ключевыми показателями эффективности и таким же количеством потенциальных проектов.

О том, как в России будут создавать комфортную городскую среду, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева