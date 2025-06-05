Редакция URA.RU опровергла новость о финансировании организацией «Альянс врачей»*

Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники Следкома остановили работу офиса и заблокировали деятельность редакции.

Кроме того, обыски проходят и в квартирах нескольких журналистов. Следователей интересуют источники информации о криминальных событиях в Свердловской области.

Журналисты агентства заметили, что в различных Telegram-каналах появляются странные версии о причинах обыска. Однако в редакции подчеркивают, что ни о каком финансировании некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, которая была признана иностранным агентом, речи не идет.



Анастасия Фартыгина