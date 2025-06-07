Россияне рассказали, как часто обновляют интерьер дома

Фото: Мария Зверева

Согласно результатам опроса «Авито» в рамках Московской недели интерьера и дизайна, 87% россиян регулярно обновляют домашний интерьер, в среднем раз в три года. При этом 26% делают это чаще, а 7% — ежегодно.

Средний бюджет на обновление составляет около 40 000 рублей. Женщины отдают предпочтение смене текстиля (ковры, шторы, подушки), тогда как мужчины чаще обновляют мебель для сна и отдыха (кровати, диваны, матрасы).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наиболее частая причина обновления — износ старой мебели (43%), для 30% достаточно желания перемен. Для большинства (73%) важнее соотношение цены и качества, чем бренд.

В I квартале 2025 года продажи домашнего текстиля и ковров выросли на 17%, а предметов интерьера — на 12%. По данным «Авито», доля новых товаров достигла 83%. Среди трендов — яркие цвета, гобелены, сталь, 3D-печать в комбинации с ручной работой.

Матвей Гавриков