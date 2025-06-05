АТОР: случаи заболевания вирусом Коксаки в Турции единичны

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что страховые компании фиксируют единичные случаи обращений туристов с вирусом Коксаки в Турции. Количество заболевших не превышает прошлогодний показатель.



Крупнейшие туроператоры по состоянию на вечер 4 июня не зафиксировали случаев обращений туристов в связи с заболеванием Коксаки. В ассоциации отметили, что этим вирусом туристы заражаются ежегодно.

«И один, два, 10 случаев на фоне миллионов туристов не означают никаких вспышек или эпидемий, это стандартная ежегодная ситуация», — пояснили в АТОР.

