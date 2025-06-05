Территорию вейк-парка в Казани расширят на 15 гектаров

В летний сезон парк ежедневно посещает по 200 человек

Фото: Александр Короткевич

Территорию казанского вейк-парка в поселке Торфяной Советского района планируется расширить на 15 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

— Нам необходим земельный участок для расширения зоны водопользования, чтобы мы могли расположить лебедки разных уровней как для любителей — детей и взрослых, так и для профессионалов, — обратился один из руководителей вейк-парка Владимир Лазин к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Он отметил, что администрация парка займется благоустройством прибрежной линии, установит стационарные объекты и организует кемпинг на территории. Работы займут около 2—3 лет.

Ильсур Метшин поддержал предложение Владимира Лазина и утвердил проект развития пространства.

Вейк-парк для любителей водных видов спорта открылся в Казани в 2019 году. Сегодня на объекте есть две реверсивные лебедки для катания на вейкборде и два профессиональных катера-буксировщика, которые создают искусственную волну для катания. Летом парк ежедневно посещают по 200 человек. В день здесь проходит по 80 тренировочных заездов по 13 дисциплинам. На территории также тренируется сборная Татарстана по воднолыжному спорту.

Дарья Сайфиева