Мошенники используют популярность игрушки Лабубу для кражи аккаунтов в Telegram

Максим Коркин, председатель Комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, заявил, что игрушка Лабубу стала инструментом мошенников. По его словам, в мессенджере Telegram появились боты, предлагающие бесплатные игрушки за отзывы.

Чтобы получить приз, пользователи должны ввести коды подтверждения из сообщений Telegram. Это позволяет злоумышленникам похищать аккаунты пользователей. Коркин подчеркнул, что преступники активно охотятся за информацией, связанной с финансовыми услугами, используя различные техники фишинга и взлома аккаунтов.

Парламентарий отметил, что методы киберпреступников постоянно меняются, поэтому важно повышать осведомленность и принимать превентивные меры. Он призвал соблюдать правила цифровой гигиены, не предоставлять личные данные незнакомым источникам и своевременно обновлять защитные механизмы.