«Сохранение уникального природного богатства республики стало делом жизни для тысяч неравнодушных людей»

Александр Шадриков поздравил татарстанцев с Днем эколога

Фото: Михаил Захаров

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана поздравил работников природоохранных ведомств, ветеранов отрасли, волонтеров, активистов и жителей республики с Днем эколога.

— Сегодняшняя дата — это не только профессиональный праздник, но и день всех, кто осознанно относится к сохранению окружающей среды, судьбе родной природы и будущих поколений. Сохранение уникального природного богатства республики стало делом жизни для тысяч неравнодушных людей: сотрудников природоохранных ведомств, общественных деятелей, добросовестных руководителей предприятий, добровольцев и молодежных объединений. Благодаря вашему ежедневному труду реализуются важнейшие экологические проекты, массовые субботники, инициативы, направленные на защиту рек, озер, парков и заповедников, — сказал глава Минэкологии.

По его словам, экология — это не только наука, но и забота, и образ жизни: «В этот праздничный день выражаю глубокую благодарность каждому, кто бережно относится к природе Татарстана, поддерживает экологические инициативы, помогает сохранить экологический баланс для будущих поколений».

Дарья Пинегина