РУСАДА выявило 121 нарушение правил допинг-тестирования с начала года

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 121 случай нарушения спортсменами правил доступности для прохождения допинг-тестирования. В мае было зарегистрировано 23 нарушения. Об этом сообщило ТАСС.

В предыдущие месяцы ситуация выглядела следующим образом: в январе было зафиксировано 25 нарушений, в феврале — 18, в марте — 21, и в апреле — 34.

В 2024 году РУСАДА столкнулось с 282 случаями нарушений, а в 2023-м — 242. Спортсмены, трижды нарушившие правила доступности за год, могут быть отстранены от соревнований и дисквалифицированы.

Напомним, что РУСАДА предупреждает спортсменов и специалистов в области спорта о новой волне мошеннических действий, направленных на получение личных данных и выманивание денежных средств. Злоумышленники используют поддельные аккаунты сотрудников спортивных организаций в мессенджерах, рассылая дезинформацию.



Анастасия Фартыгина