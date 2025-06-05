«Химки» начали процедуру банкротства футбольного клуба
Юридическое лицо футбольного клуба «Химки» обратилось в арбитражный суд с намерением начать процедуру банкротства. Об этом «Реальному времени» стало известно из данных «Федресурса».
Основанием для начала процедуры банкротства клуб указал неспособность удовлетворить требования кредиторов, сославшись на пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Официальное заявление будет подано не ранее чем через 15 календарных дней с даты публикации уведомления.
Ранее «Химки» не смогли пройти лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. В минувшем чемпионате химчане заняли 12-е место в турнирной таблице, избежав прямого вылета из РПЛ по спортивному принципу. Однако исполком Премьер-лиги исключил команду из числа участников турнира.
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