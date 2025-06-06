40% казанцев рассказывают начальству об ошибках на работе

Фото: Мария Зверева

Согласно опросу SuperJob, 40% казанцев сообщают руководству обо всех рабочих ошибках. При этом 42% считают, что начальство должно знать о всех промахах, а 50% уверены, что докладывать нужно только о серьезных случаях.

В реальности 47% сотрудников информируют руководство лишь о существенных ошибках. Мужчины проявляют большую открытость: 45% из них рассказывают о каждой неточности — против 36% среди женщин.

Возрастные различия также заметны: молодежь до 35 лет чаще придерживается политики полной честности (58%), практически вдвое больше, чем люди старше 45 лет (30%). Похожая тенденция наблюдается и в зависимости от дохода: 57% опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей считают важным докладывать о каждой ошибке — против 36% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Матвей Гавриков