В Тихом океане загорелось судно с 3 тыс. автомобилей, включая 800 электрокаров

В Тихом океане горит грузовое судно Morning Midas, на борту которого находятся около трех тысяч автомобилей, включая 800 электрокаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пожар возник примерно в 555 километрах от острова Адак, входящего в Алеутские острова. Все 22 члена экипажа были успешно эвакуированы и перемещены на соседнее торговое судно.

Согласно информации от международной компании Zodiac Maritime, управляющей судном, экипаж пытался потушить огонь, но не смог взять его под контроль. Судно перевозило автомобили в Мексику и было оставлено посреди океана.

Причины возгорания пока не известны. Morning Midas вышло из китайского портового города Яньтай 26 мая и должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.

Анастасия Фартыгина