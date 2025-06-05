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В Тихом океане загорелось судно с 3 тыс. автомобилей, включая 800 электрокаров

08:46, 05.06.2025
В Тихом океане загорелось судно с 3 тыс. автомобилей, включая 800 электрокаров
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

В Тихом океане горит грузовое судно Morning Midas, на борту которого находятся около трех тысяч автомобилей, включая 800 электрокаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пожар возник примерно в 555 километрах от острова Адак, входящего в Алеутские острова. Все 22 члена экипажа были успешно эвакуированы и перемещены на соседнее торговое судно.

Согласно информации от международной компании Zodiac Maritime, управляющей судном, экипаж пытался потушить огонь, но не смог взять его под контроль. Судно перевозило автомобили в Мексику и было оставлено посреди океана.

Причины возгорания пока не известны. Morning Midas вышло из китайского портового города Яньтай 26 мая и должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.

Анастасия Фартыгина

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