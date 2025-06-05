Путин повысил в звании главу Следкома по Татарстану Валерия Липского
Погоны генерал-лейтенанта в ближайшее время получит руководитель Следкома по РТ Валерий Липский. Новое звание ему присвоил президент страны Владимир Путин, отмечают источники «Реального времени».
Напомним, региональное следственное управление Липский возглавил в 2020-м, еще в ранге полковника. В 2021-м получил звание генерал-майора, а на днях был удостоен повышения.
Справка
Липский В.А. родился в 1977 году в городе Тамбове, в 1999 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны РФ, с 1999 по 2004 год состоял в должностях следователя и старшего следователя военной прокуратуры гарнизона Видяево, организационно входящего в военную прокуратуру Северного флота, в 2004 году принят на службу в прокуратуру Московской области, где работал старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма и заместителем Истринского городского прокурора, с 2007 по 2016 год возглавлял следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области, с 2016 по 2019 год состоял в должности руководителя следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. С февраля 2020-го возглавляет татарстанский Следком. В феврале 2025-го был переназначен на эту должность президентом страны.
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