Новости общества

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пингвины Гумбольдта переехали в нижегородский зоопарк «Лимпопо»

08:11, 05.06.2025

Пингвины Гумбольдта переехали из Приморского океанариума во Владивостоке в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Об этом сообщили на сайте океанариума.

Перед переездом пернатые прошли обязательный карантин в научно-адаптационном корпусе. Все особи — взрослые, среди них есть сформировавшиеся пары, готовые к размножению. Для новых обитателей в зоопарке «Лимпопо» подготовили специализированные вольеры.

Переезд прошел успешно, и все птицы благополучно прибыли на новое место. Пингвины поселились не только в Нижнем Новгороде, но и в зоопарках и океанариумах Москвы и Воронежа.

Команда Приморского океанариума продолжает делиться опытом и оказывать консультационную помощь коллегам в уходе за пингвинами.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также