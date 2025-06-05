Пингвины Гумбольдта переехали в нижегородский зоопарк «Лимпопо»
Пингвины Гумбольдта переехали из Приморского океанариума во Владивостоке в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Об этом сообщили на сайте океанариума.
Перед переездом пернатые прошли обязательный карантин в научно-адаптационном корпусе. Все особи — взрослые, среди них есть сформировавшиеся пары, готовые к размножению. Для новых обитателей в зоопарке «Лимпопо» подготовили специализированные вольеры.
Переезд прошел успешно, и все птицы благополучно прибыли на новое место. Пингвины поселились не только в Нижнем Новгороде, но и в зоопарках и океанариумах Москвы и Воронежа.
Команда Приморского океанариума продолжает делиться опытом и оказывать консультационную помощь коллегам в уходе за пингвинами.
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