Юрист рассказал о наказании за выращивание запрещенных грибов

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев рассказал RT о правовых последствиях выращивания определенных видов грибов в стране.

По словам эксперта, речь идет о грибах, содержащих псилоцибин и псилоцин, таких как панзолус и коноцибе. Юрист Алла Георгиева, также участвовавшая в обсуждении, подчеркнула, что за хранение таких грибов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток.

При выращивании от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до двух лет. Выращивание от 200 плодовых тел считается культивированием в особо крупном размере и карается лишением свободы на срок до восьми лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

