Врач-диетолог Арзамасцев предупреждает о связи вздутия живота с онкологией

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил телеканалу «Москва 24», что вздутие живота может указывать на онкологические заболевания. Он подчеркнул важность своевременной диагностики.

По словам эксперта, вздутие часто наблюдается при различных воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте. Одной из причин может быть дисбактериоз, вызванный нарушением баланса микрофлоры кишечника. Также вздутие сопровождает гастриты, колиты и другие воспалительные состояния.

Арзамасцев отметил, что вздутие может сигнализировать о наличии опухолевого процесса в кишечнике. При онкологии часто возникают нарушения перистальтики и сужение просвета кишечника, что приводит к вздутию. Врач подчеркнул необходимость обращать внимание на сопутствующие симптомы, такие как боли, рези в животе и изменения в стуле. При их наличии следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, длительное вздутие, сопровождающееся потерей веса, изменениями аппетита и постоянной усталостью, может быть признаком серьезных заболеваний. Арзамасцев рекомендовал проводить регулярные обследования и не откладывать визит к врачу, особенно если симптом появляется без видимой причины.



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