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Ветеран СВО в Саратове готовится установить рекорд по буксировке вагона

18:17, 04.06.2025

В Саратове готовится уникальное спортивное событие. Евгений Иванов, профессиональный атлет, потерявший ноги во время службы на СВО, планирует установить новый рекорд, буксируя 24-тонный железнодорожный вагон.

Для выполнения этого задания Евгению потребуются специальный трос и наземная лестница для опоры. Атлет будет двигаться по ней и тянуть вагон на максимальное расстояние.

Евгений Иванов отправился добровольцем на СВО в 2024 году и потерял обе ноги. Несмотря на это, он продолжает заниматься спортом и стремится к новым достижениям.

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