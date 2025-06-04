МВД изменило правила отправки кодов для смены пароля на «Госуслугах»

Министерство внутренних дел России объявило о новых мерах по защите пользователей портала «Госуслуги» от мошенников. Теперь специальный код для подтверждения смены пароля будет отправляться только при условии, если на мобильном устройстве не ведется телефонный разговор.

Эта мера направлена на борьбу с мошенниками, которые часто пытаются обмануть пользователей, оказывая на них психологическое давление во время звонков. По новым правилам, прежде чем сообщить злоумышленнику код, человеку необходимо завершить разговор.

Законодатели считают, что, освободившись от давления, пользователь сможет более рационально оценить ситуацию и противостоять манипуляциям мошенников. Новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги» вступил в силу с 1 июня.

