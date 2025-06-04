На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

На телеведущую и блогера Викторию Боню заведено дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщили «Осторожно, новости». Протокол поступил в суд западного округа Москвы, заседание назначено на конец июня. Боню обвиняют в нарушении законодательства, предусматривающего штраф до 30 тыс. рублей.

Сама Виктория Боня утверждает, что дело связано с сайтом, который ранее ей принадлежал, но впоследствии перестал использоваться ею.

— Мы его перестали использовать. И его стали использовать какие-то люди, которые там рекламировали наркотики и Даркнет, — заявила она.



Рената Валеева