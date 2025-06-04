Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о рисках употребления картофеля

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем телеграм-канале предупредил о возможных рисках для здоровья при употреблении некоторых блюд из картофеля.

По словам врача, сам по себе картофель не содержит холестерина, но добавление определенных продуктов может сделать его опасным для здоровья. Например, сто граммов сливочного масла содержат 215 мг холестерина.

Особенно осторожно следует относиться к таким блюдам людям с гипертонией, сахарным диабетом или атеросклерозом. Врач рекомендует добавлять к картофелю зелень, салат и брокколи, а вместо сливочного масла использовать оливковое. Соус лучше заменить на греческий йогурт.