Рыночная стоимость состава «Рубина» подорожала на 4%

Фото: Динар Фатыхов

Рыночная стоимость состава казанского «Рубина» подорожала на 4% по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Обновленные данные опубликовал портал Transfermarkt.

Состав «Рубина» отныне оценивается в 35,05 млн евро. По данному показателю казанцы занимают восьмое место в лиге. Дороже всех стоит состав «Зенита» — 170,70 млн евро, в тройке также «Спартак» (117,05 млн евро) и «Краснодар» (100,30 млн евро).

В процентном соотношении футболисты «Рубина» вошли в топ-3 самых подорожавших в лиге. Больше всех выросла цена состава чемпиона сезона «Краснодара» — на 12,9% и махачкалинского «Динамо» — на 6,6%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым дорогим футболистом «Рубина» остается Мирлинд Даку, который прибавил в цене на 1 млн евро. Теперь албанский форвард оценивается в 8 млн евро. В тройку самых дорогостоящих игроков казанцев также входят Игор Вуячич и Велдин Ходжа — по 3 млн евро.



Самыми дорогими футболистами РПЛ теперь являются капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Зенита» Луис Энрике, которые оцениваются в 25 млн евро.

Зульфат Шафигуллин