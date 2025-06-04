В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг до 52,2 пункта

Фото: Динар Фатыхов

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в мае составил 52,2 пункта, что на 2,1 пункта выше апрельского уровня в 50,1. Об этом сообщает «Прайм».

Рост индекса указывает на увеличение объемов производства в секторе услуг.

— Рост активности был самым быстрым с января, — уточнили в агентстве. Компании связывают это улучшение с увеличением числа новых заказов и повышением спроса.

Важно подчеркнуть, что значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, в то время как цифры ниже этого уровня указывают на спад.

Анастасия Фартыгина