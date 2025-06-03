Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Андреевка, расположенный в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области, — говорится в сообщении министерства.
Накануне российские военные освободили населенный пункт Привольное в ДНР.
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