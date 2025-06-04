Россиян призвали не ездить в Турцию из-за вируса

Болезнь особенно активно распространяется там в летний период

Фото: Ринат Назметдинов

Россиянам следует воздержаться от поездок в Турцию из-за риска заразиться вирусом Коксаки, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет ТАСС.

— Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до десяти лет, — пояснил специалист.

Попав в организм человека, Коксаки вызывает асептический менингит, проблемы ЖКТ, болезни сердца, печени и поджелудочной железы. В Турции вирус особенно активен летом.

В конце прошлого года в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России не наблюдается распространение заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки.



Дарья Сайфиева