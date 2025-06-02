В Татарстане доложили о ходе работ на дороге Альметьевск — Муслюмово

В Татарстане, в Сармановском районе, проходит ремонт дороги Альметьевск — Муслюмово в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Работы ведутся на участках с 46,6 до 48,1 и с 48,7 до 48,6 километра, общая протяженность составляет 1,860 километра.

Подрядчик, компания ООО «Татнефтедор», уже завершил укладку выравнивающего слоя асфальтобетона и верхнего покрытия на площади более 11 тыс. кв. м. На примыканиях также использовано асфальтобетонное покрытие площадью свыше 600 кв. м.

Кроме того, обочины укрепляются щебеночно-песчаной смесью. На данном этапе выполнено 70% от плана, который составляет более 5 тыс. кв. м. В конечном итоге на дороге будет нанесена новая дорожная разметка.

Напомним, что в Казани дан старт масштабному дорожному сезону. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году будет отремонтировано 12 участков дорог общей протяженностью порядка 7 км. Работы уже начались в нескольких районах города.



Анастасия Фартыгина