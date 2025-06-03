В Татарстане резко сократилось количество несанкционированных свалок

Госжилинспекция Татарстана подвела итоги санитарно-экологического двухмесячника. Об этом написала пресс-служба.

Количество несанкционированных свалок и нарушений правил благоустройства резко сократилось. Если в прошлом году инспекторы выявили 41 несанкционированную свалку, то в этом году — всего две. Общее число нарушений снизилось в три раза — с 579 до 185.

Успехи особенно заметны в 26 районах республики, включая Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Бавлинский, Буинский, Кайбицкий, Кукморский и Мамадышский, где инспекторы не выявили ни одного нарушения.

В ряде муниципалитетов наблюдается значительное улучшение ситуации: например, в Набережных Челнах число нарушений уменьшилось в 11 раз (с 55 до 5), в Нижнекамском районе — в пять раз (с 163 до 30), в Бугульминском — в три раза (с 104 до 32), в Заинском — в три раза (с 69 до 22), и в Елабужском — в девять раз (с 38 до 4).

Казанские управляющие организации продемонстрировали ухудшение экологической обстановки, увеличив количество нарушений с 4 до 21. Количество выданных предостережений также снизилось в 2,5 раза — до 136.



Рената Валеева