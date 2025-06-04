Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Специальные автобусы до городских кладбищ Казани будут курсировать 7 июня

11:43, 04.06.2025

Дополнительные маршруты запускают в Троицкую родительскую субботу

Специальные автобусы до городских кладбищ Казани будут курсировать 7 июня
Фото: Реальное время

7 июня до городских кладбищ можно будет добраться на специальных автобусах. Об этом сообщает комитет по транспорту Казани.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:

  • №201с — Пр. Победы — Самосыровское кладбище.
  • №202с — Чеховский рынок — Самосыровское кладбище.
  • №204с — ж.м. Дербышки — кладбище в Дербышках.
  • №205с — ДК железнодорожников — Юдинское кладбище.
  • №206с — КДК им.Ленина — Сухая река.
  • №207с — Самосыровское кладбище — Курган.
  • №208с — Ул.Гаврилова — Кладбище в ж.м. Сухая река.
  • №209с — Площадь Вахитова — Татарское кладбище.
  • №210с — Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище.
  • №84 — Ул.Халитова — Чебакса (с заездом на Курган).

Троицкая суббота — это день поминания всех умерших, погибших или пропавших без вести.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также