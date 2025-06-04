Специальные автобусы до городских кладбищ Казани будут курсировать 7 июня

Дополнительные маршруты запускают в Троицкую родительскую субботу

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7 июня до городских кладбищ можно будет добраться на специальных автобусах. Об этом сообщает комитет по транспорту Казани.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:

№201с — Пр. Победы — Самосыровское кладбище.

№202с — Чеховский рынок — Самосыровское кладбище.

№204с — ж.м. Дербышки — кладбище в Дербышках.

№205с — ДК железнодорожников — Юдинское кладбище.

№206с — КДК им.Ленина — Сухая река.

№207с — Самосыровское кладбище — Курган.

№208с — Ул.Гаврилова — Кладбище в ж.м. Сухая река.

№209с — Площадь Вахитова — Татарское кладбище.

№210с — Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище.

№84 — Ул.Халитова — Чебакса (с заездом на Курган).

Троицкая суббота — это день поминания всех умерших, погибших или пропавших без вести.



Дарья Сайфиева