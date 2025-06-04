Специальные автобусы до городских кладбищ Казани будут курсировать 7 июня
Дополнительные маршруты запускают в Троицкую родительскую субботу
7 июня до городских кладбищ можно будет добраться на специальных автобусах. Об этом сообщает комитет по транспорту Казани.
Автобусы будут курсировать по маршрутам:
- №201с — Пр. Победы — Самосыровское кладбище.
- №202с — Чеховский рынок — Самосыровское кладбище.
- №204с — ж.м. Дербышки — кладбище в Дербышках.
- №205с — ДК железнодорожников — Юдинское кладбище.
- №206с — КДК им.Ленина — Сухая река.
- №207с — Самосыровское кладбище — Курган.
- №208с — Ул.Гаврилова — Кладбище в ж.м. Сухая река.
- №209с — Площадь Вахитова — Татарское кладбище.
- №210с — Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище.
- №84 — Ул.Халитова — Чебакса (с заездом на Курган).
Троицкая суббота — это день поминания всех умерших, погибших или пропавших без вести.
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