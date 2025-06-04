Казань попала в топ городов по росту спроса на перелеты
Спрос на летние перелеты по России в среднем вырос на 14%
Казань в 2025 году вошла в топ городов-миллионников по росту спроса на перелеты. Об этом сообщают «Известия».
Также туристы стали чаще бронировать авиарейсы в Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Челябинск, Волгоград и Красноярск.
В то же время упал спрос на перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Петрозаводск, Иркутск, Пермь, Читу, Тюмень, Кемерово, Барнаул и Новокузнецк.
Во всех городах, вошедших в этот список, увеличилась стоимость аренды посуточного жилья.
Казань также заняла второе место по числу бронирований отелей на июнь, наряду с Москвой.
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