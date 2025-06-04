«Сферум» увеличил количество пользователей до 35 млн

Фото: Динар Фатыхов

По данным VK, в 2024–2025 учебном году число пользователей платформы «Сферум» выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом, составив около 35 млн. В системе зарегистрировано свыше 2,5 млн педагогов и подключено более 90 тысяч образовательных организаций, включая детские сады, школы, техникумы и колледжи.

Среди регионов, где используется платформа, отмечены Томская, Самарская, Владимирская, Курская, Челябинская, Кировская и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Тыва.

Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, сообщил, что в прошедшем учебном году компания занималась развитием сервиса. Он также поздравил педагогов, учащихся и их родителей с каникулами и отметил, что работа над платформой будет продолжена.

За прошедший учебный год было совершено около 22 миллионов звонков общей продолжительностью более 3,5 млрд минут. В апреле 2025 года месячная аудитория чат-бота «Помощник ученика» составила свыше 250 тысяч.