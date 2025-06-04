Казань вошла в число десяти лучших российских городов по внедрению IT

Опередили столицу РТ Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию аналитиков школы управления «Сколково». Индекс охватывает более 90 населенных пунктов страны, включая столицы субъектов Федерации и крупнейшие региональные города.

По данным исследования, первое место заняли Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. Впервые в первую десятку вошли Казань, Вологда, Салехард и Брянск наряду с такими городами, как Тула, Краснодар и Санкт-Петербург.

При составлении рейтинга были учтены семь ключевых направлений городской среды: образование, медицина, транспортная инфраструктура, розничная торговля, финансовая система, масс-медиа и государственные службы. Аналитики отдельно выделили показатели доступности предлагаемых цифровых сервисов и уровня потребности горожан в таких услугах. Из числа участников лишь Екатеринбург попал одновременно в обе верхние десятки индексов. Москва лидирует по предложению цифровых решений, однако отстала от конкурентов по удовлетворенности спросом. Другие лидеры по качеству предоставления цифровой инфраструктуры включают Казань, Уфу, Сочи, Новосибирск, Балашиху, Нарьян-Мар, Тулу и Ханты-Мансийск. Что касается оценки востребованности среди пользователей, выделяются Нижний Новгород, Белгород, Брянск, Тула, Симферополь, Тамбов, Санкт-Петербург, Вологда и Великий Новгород.



Ранее «Реальное время» сообщало, что российские компании топливно-энергетического комплекса в 2024 году потратили около 150 млрд рублей на закупку программного обеспечения.



Дмитрий Зайцев