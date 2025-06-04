В Японском море загорелось российское судно «Айсберг»: экипаж спасен, судно оставили горящим

Фото: Рената Валеева

На российском рыболовецком судне «Айсберг», следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел пожар. Все 17 членов экипажа были успешно спасены, сообщил РИА «Новости» Николай Пирожков, начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

Пожар вспыхнул в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Судно шло из порта Зарубино в направлении Пусана. Спасенные моряки были доставлены на транспортном рефрижераторе.

Пирожков уточнил, что судно остается на плаву, а его дальнейшую судьбу решит судовладелец. При этом разлива топлива не зафиксировано, и никто из экипажа не пострадал. По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении, и судно оставили в состоянии открытого горения. Возгорание не тушили.

Анастасия Фартыгина