Минниханов предложил татарстанцам выбрать имена для новорожденных соколов

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к своим подписчикам в телеграм-канале с просьбой помочь выбрать имена для двух соколов-балобанов, появившихся на свет в регионе впервые за последние 50 лет.

— Друзья, нужна ваша помощь! Впервые за 50 лет в Татарстане на свет появились соколы. Мальчик и девочка. Птенцы сейчас в искусственном гнезде набираются сил. И уже через неделю будем выпускать. А пока надо придумать имена балобанам. Жду ваши варианты. Как скажете, так и назовем, — написал Минниханов.

Глава республики подчеркнул важность этого события для восстановления популяции редкого вида в регионе. Работа по восстановлению численности соколов в Татарстане ведется последние три года. Проект реализуется при поддержке СИБУРа. Птенцов готовят к выпуску в дикую природу, после чего за ними будет организовано наблюдение.

Подробнее о возрождении балобанов — в материале «Реального времени».



Рената Валеева