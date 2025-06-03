В РПЛ подтвердили рекомендацию оставить «Нижний Новгород»

Фото: Динар Фатыхов

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что на общем собрании клубов, состоявшемся во вторник, было рекомендовано исполкому РФС оставить футбольный клуб «Нижний Новгород» в высшем дивизионе на сезон-2024/25. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Как стало известно, против сохранения «Нижнего Новгорода» выступил петербургский «Зенит», «Сочи» же воздержался от голосования. Напомним, что «Нижний Новгород» занял 14-е место по итогам сезона и проиграл в стыковых матчах «Сочи».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом сезоне РПЛ покинули «Факел» (Воронеж) и «Оренбург», занявшие последние два места в турнирной таблице. «Сочи» и «Ахмат» (Грозный) завоевали право остаться в высшем дивизионе, одержав победы в стыковых встречах над «Нижним Новгородом» и «Уралом» соответственно.

Ситуация усложнилась из-за вынесения «Химкам» отказа в лицензии на участие в РПЛ по финансовым причинам. Вместо подмосковного клуба в высшем дивизионе сыграет другая команда. Решение об этом примет исполком РФС в согласовании с РПЛ и Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Имя нового участника РПЛ будет объявлено позднее.

Рената Валеева