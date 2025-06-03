В Татарстане развеяли миф о лагерях только для олимпиадников

Фото: Максим Платонов

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков опроверг распространенное мнение о том, что путевки в детские оздоровительные лагеря предназначены преимущественно для детей, добившихся успеха на олимпиадах и в конкурсах. В ходе брифинга в Кабмине он назвал это распространенным заблуждением.

— Детские оздоровительные лагеря не заточены только под олимпиадников или детей, демонстрирующих выдающиеся достижения, — заявил Садыков.

По его словам, большинство путевок в летние лагеря доступны в электронном формате и находятся в свободном доступе для всех желающих.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Министр уточнил, что, несмотря на открытый доступ, существуют небольшие квоты, выделенные для победителей олимпиад, спортивных соревнований, а также федеральных и республиканских конкурсов.

В 2025 году средняя стоимость путевки в летний оздоровительный детский лагерь составила 24,4 тыс. рублей.



Рената Валеева