Исследование: средняя стоимость выпускного в Казани обойдется в 45 тыс. рублей

Фото: Камиль Исмаилов

Опрос родителей и выпускников Татарстана показал, что средняя стоимость торжества оценивается в 45 тыс. рублей на одного ученика. Из этой суммы 30 тыс. планируется потратить на само празднование, а 15 тыс. — на создание образа выпускника, сообщили «Реальному времени» в «Авито».

Большинство родителей (78%) активно участвуют в выборе наряда для своих детей, отдавая приоритет мнению самого выпускника (78%). Комфорт (48%) и соответствие модным тенденциям (30%) также играют важную роль. 14% родителей стремятся приобрести практичный наряд, который можно будет носить и после выпускного. В 22% случаев выбор образа полностью ложится на плечи самих выпускников, родители лишь оплачивают покупку.

Что касается места проведения самого торжества, то подавляющее большинство казанских выпускников (59%) отметят окончание школы в ресторанах или банкетных залах. 18% выберут школьные стены, а 11% предпочтут празднование на природе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средний бюджет на празднование составляет 30 тыс. рублей. Однако 18% родителей надеются уложиться в 10 тыс. рублей, 41% планируют потратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а 30% готовы выделить на это событие сумму свыше 30 тыс. рублей. Аналогичная картина наблюдается и с бюджетом на образ: 23% хотят уложиться в 7 000 рублей, 25% — от 7 001 до 10 тыс. рублей, а более 15 тыс. рублей готовы потратить 30% родителей.

Интересно, что большинство выпускников и родителей (по 33%) предпочитают онлайн-шопинг при выборе наряда. Они делятся на две равные группы: те, кто предпочитают сайты и приложения конкретных магазинов, и те, кто выбирают вещи на онлайн-площадках. Только 13% отдают предпочтение традиционному шопингу в физических магазинах.

Напомним, что в Казани средние затраты на организацию выпускного вечера для учеников 9-х классов составляют около 13,5 тыс. рублей на ребенка. Для сравнения, в Москве эта сумма достигает 15 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 14 тыс. рублей.

Рената Валеева