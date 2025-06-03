Иностранцу вынесли приговор за покушение на убийство в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Иностранный гражданин признан виновным в покушении на убийство своего земляка в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено в селе Набережные Моркваши. Между двумя мужчинами, находящимися в гостях у одного из них, возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры злоумышленник нанес своему земляку два ножевых ранения в живот. Потерпевший смог выбежать из дома, но потерял сознание, пробежав несколько метров. Благодаря своевременной медицинской помощи ему удалось спасти жизнь.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Рената Валеева