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Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова

14:51, 03.06.2025
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Хабарова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правовых актов.

— Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в документе.

    Кроме того, Путин также уволил замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Илью Денисова.

    — Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — сообщается в документе.

    • Указы вступают в силу с момента их подписания.
    Анастасия Фартыгина

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