Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Хабарова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правовых актов.
— Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в документе.
Кроме того, Путин также уволил замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Илью Денисова.
— Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — сообщается в документе.
- Указы вступают в силу с момента их подписания.
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