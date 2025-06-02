Глава РФС Дюков назвал возможным сокращение РПЛ до 15 команд

Фото: Динар Фатыхов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал возможным сокращение числа участников Премьер-лиги на следующий сезон. Такое решение может быть принято на фоне отказа в выдаче лицензии подмосковным «Химкам».

Состав и количество участников будет установлено на исполкоме РФС в июне на основании рекомендаций Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«15 команд? Такое может быть; вполне возможно, что РПЛ выйдет с таким решением, хотя я сомневаюсь. Сократить до 14? Вы считаете, что нужно сократить? Что касается РФС — у нас таких планов не было, я знаю, что у Премьер-лиги тоже не было таких планов. Скорее всего, будет принято решение все-таки сохранить 16 клубов. Поэтому дальше ждем мнения РПЛ и ФНЛ, после этого исполком примет решение», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Химки» по итогам прошедшего сезона сохранили прописку в РПЛ по спортивному принципу. Однако клуб не смог пройти лицензирование на следующий сезон из-за накопившихся долгов и других проблем.

По данным некоторых СМИ, место «Химок» займет «Пари НН», который вылетел из Премьер-лиги после переходных матчей с «Сочи».

Зульфат Шафигуллин