В Британии растет интерес к русскому языку среди школьников

Фото: Максим Платонов

В Великобритании наблюдается рост популярности русского языка среди выпускников школ. За последние три года количество студентов, выбирающих русский для экзаменов, увеличилось на 47%. Об этом сообщил ТАСС.

В 2022 году 2,4 тыс. учеников сдавали русский язык для получения аттестата о среднем образовании GCSE. В 2023 году это число возросло до 3,3 тыс., а в 2024 году ожидается дальнейший рост до 3,5 тыс. Параллельно увеличивается и количество старшеклассников, сдающих экзамен A-level по русскому языку: с 693 выпускников в 2019 году до 1 044 в 2024 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Айна Мамаева, руководитель лондонского образовательного центра «Знание», подчеркнула, что родители все чаще осознают, что русский язык «может стать пропуском в успешную жизнь». Она призывает студентов поступать в престижные университеты, такие как Кембридж, где есть кафедры русского языка.

Среди абитуриентов, выбирающих русский язык, есть как коренные англичане, так и дети из русскоговорящих семей. Экзамен включает говорение, аудирование и написание сочинения.



Напомним, что Минздрав России отказался поддержать инициативу главы Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова о введении проверки знания русского языка для иностранных медицинских работников.



Анастасия Фартыгина