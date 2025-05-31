Четверть российских компаний применяют искусственный интеллект в работе

Фото: Екатерина Петрова

Согласно исследованию, проведенному платформой «Авито Работа» и банком «Точка», 24% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности. Анализ показал, что почти половина из этих компаний (49%) применяет ИИ ежедневно, а 30% — 2—4 раза в неделю.

Наибольшее применение технологий ИИ наблюдается в сферах транспорта и логистики (67%), HoReCa* (59%), банковского дела (58%), торговли (56%) и медицины (55%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Компании используют ИИ для решения различных задач. Наиболее распространенные направления включают:

работу с клиентами (37%);

сбор аналитической информации (36%);

оптимизацию процессов (33%);

вычисления (32%);

обработку запросов (32%);

написание текстов (31%).

— Технологии ИИ не способны полностью заменить работу и мышление человека, но существуют определенные блоки задач, перспективные с точки зрения цифровизации, особенно в ситуации дефицита кадров. Использование искусственного интеллекта может стать ключом к оптимизации бизнес-процессов и упрощению работы некоторых сотрудников, — уточнил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Напомним, что спрос на специалистов с навыками ИИ достиг рекордных 4,2 тыс. вакансий.



Анастасия Фартыгина