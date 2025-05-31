Четверть российских компаний применяют искусственный интеллект в работе
Согласно исследованию, проведенному платформой «Авито Работа» и банком «Точка», 24% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности. Анализ показал, что почти половина из этих компаний (49%) применяет ИИ ежедневно, а 30% — 2—4 раза в неделю.
Наибольшее применение технологий ИИ наблюдается в сферах транспорта и логистики (67%), HoReCa* (59%), банковского дела (58%), торговли (56%) и медицины (55%).
Компании используют ИИ для решения различных задач. Наиболее распространенные направления включают:
- работу с клиентами (37%);
- сбор аналитической информации (36%);
- оптимизацию процессов (33%);
- вычисления (32%);
- обработку запросов (32%);
- написание текстов (31%).
— Технологии ИИ не способны полностью заменить работу и мышление человека, но существуют определенные блоки задач, перспективные с точки зрения цифровизации, особенно в ситуации дефицита кадров. Использование искусственного интеллекта может стать ключом к оптимизации бизнес-процессов и упрощению работы некоторых сотрудников, — уточнил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Напомним, что спрос на специалистов с навыками ИИ достиг рекордных 4,2 тыс. вакансий.
Справка
* HoReCa (от англ. Hotel, Restaurant, Café или Catering) — международная аббревиатура, которая описывает отрасль, в которой компании предлагают услуги питания, проживания, организации мероприятий.
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