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Четверть российских компаний применяют искусственный интеллект в работе

13:50, 31.05.2025
Четверть российских компаний применяют искусственный интеллект в работе
Фото: Екатерина Петрова

Согласно исследованию, проведенному платформой «Авито Работа» и банком «Точка», 24% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности. Анализ показал, что почти половина из этих компаний (49%) применяет ИИ ежедневно, а 30% — 2—4 раза в неделю.

Наибольшее применение технологий ИИ наблюдается в сферах транспорта и логистики (67%), HoReCa* (59%), банковского дела (58%), торговли (56%) и медицины (55%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Компании используют ИИ для решения различных задач. Наиболее распространенные направления включают:

  • работу с клиентами (37%);
  • сбор аналитической информации (36%);
  • оптимизацию процессов (33%);
  • вычисления (32%);
  • обработку запросов (32%);
  • написание текстов (31%).

— Технологии ИИ не способны полностью заменить работу и мышление человека, но существуют определенные блоки задач, перспективные с точки зрения цифровизации, особенно в ситуации дефицита кадров. Использование искусственного интеллекта может стать ключом к оптимизации бизнес-процессов и упрощению работы некоторых сотрудников, — уточнил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Напомним, что спрос на специалистов с навыками ИИ достиг рекордных 4,2 тыс. вакансий.

Анастасия Фартыгина
Справка

* HoReCa (от англ. Hotel, Restaurant, Café или Catering) — международная аббревиатура, которая описывает отрасль, в которой компании предлагают услуги питания, проживания, организации мероприятий.

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