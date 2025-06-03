Юрист рассказал, при какой температуре сокращается рабочий день

Фото: Динар Фатыхов

Согласно словам декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова, в России существуют правила, которые регулируют сокращение рабочего дня в условиях высокой температуры. Он пояснил, что работодатели обязаны обеспечивать своим сотрудникам комфортные санитарно-гигиенические условия. Об этом сообщили «RT на русском».

Виноградов уточнил, что при температуре выше нормы руководство должно либо установить кондиционеры, либо сократить рабочее время без снижения зарплаты. Например, если температура достигает +28,5 градуса, рабочий день сокращается на час; при +29 — на два часа, а при температуре выше 30,5 — на четыре часа.

Юрист также предупредил, что игнорирование этих норм со стороны работодателя является нарушением трудового законодательства. Если работники столкнутся с подобными проблемами, они могут написать коллективное письмо с указанием нарушений. Важно сохранять копии таких обращений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Виноградов добавил, что для подтверждения ненадлежащих условий труда стоит проводить замеры температуры с сертифицированными приборами и желательно фиксировать процесс на видео. Если работодатель не реагирует на обращения, сотрудники могут обратиться в Государственную инспекцию труда или даже в прокуратуру.

Нарушения температурного режима могут привести к штрафам для юридических лиц до 80 тыс. рублей, а при повторных нарушениях сумма может вырасти до 200 тыс. рублей.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне средняя температура в Татарстане ожидается выше климатической нормы. По его словам, на 20% территории России, включая север Поволжья, температура будет выше обычной.



Анастасия Фартыгина