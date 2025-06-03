Новости общества

22:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушено 57 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 11 регионах

09:17, 03.06.2025
В России за сутки потушено 57 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 11 регионах
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в России ликвидировано 57 лесных пожаров в 22 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 88 лесных пожаров в 11 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 762 человека, 575 единиц техники и 22 воздушных судна. Кроме того, 69 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также