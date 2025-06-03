В России за сутки потушено 57 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 11 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 57 лесных пожаров в 22 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 88 лесных пожаров в 11 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 762 человека, 575 единиц техники и 22 воздушных судна. Кроме того, 69 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.



Анастасия Фартыгина