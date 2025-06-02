Татарстан стал лидером по числу пользователей системы помощи детям «Заступник»

Фото: Мария Зверева

Более 120 тыс. жителей Татарстана подключились к системе экстренной помощи детям «Заступник», что делает республику лидером по количеству зарегистрированных пользователей среди регионов России. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец, пишет ТАСС.

— Система «Заступник» стала отличным подспорьем в работе государственных ведомств. В Татарстане мы подключили более 120 тысяч человек всего за несколько месяцев начиная с нового учебного 2024 года, — сообщила Волынец.

В ближайшее время в республике планируется запустить серию уроков для детей, обучающих использованию приложения.

Уполномоченный по правам ребенка обратила внимание на повышенный риск для детей в летний период.

— Чтобы снизить детскую смертность и травматизм летом и в течение всего года, необходимо максимально трудоустраивать детей на летний период, так как в группе риска находятся подростки 10—14 лет. Это включает организованный отдых в загородных и пришкольных лагерях, — пишет Волынец.

Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов ранее предложил возобновить систему воспитания девочек, основанную на принципах, которые использовались в институте благородных девиц.



Рената Валеева