В селе Ляки Сармановского района строится новый модульный ФАП
В селе Ляки Сармановского муниципального района ведется строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
На данный момент здание ФАПа уже смонтировано, и сейчас ведутся внутренние работы, а также благоустройство прилегающей территории.
Помимо этого, в ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» продолжается капремонт помещений, в том числе пищеблока и инфекционного отделения.
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