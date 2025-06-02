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В селе Ляки Сармановского района строится новый модульный ФАП

18:49, 02.06.2025
В селе Ляки Сармановского района строится новый модульный ФАП
Фото: взято с сайта minzdrav.tatarstan.ru

В селе Ляки Сармановского муниципального района ведется строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

На данный момент здание ФАПа уже смонтировано, и сейчас ведутся внутренние работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Помимо этого, в ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» продолжается капремонт помещений, в том числе пищеблока и инфекционного отделения.

Рената Валеева

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