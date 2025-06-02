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В Татарстане благодаря нацпроекту обновляется Мамадышская ЦРБ

17:35, 02.06.2025
В Татарстане благодаря нацпроекту обновляется Мамадышская ЦРБ
Фото: взято с сайта minzdrav.tatarstan.ru

В ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» продолжается капремонт помещений, в том числе пищеблока и инфекционного отделения. Работы проводятся в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению», финансируемой из бюджета Татарстана.

Ремонтные работы одновременно проводятся на нескольких объектах, пишет пресс-служба Минздрава.

Наиболее масштабные работы ведутся в инфекционном отделении. В настоящее время специалисты занимаются штукатуркой стен, заменой канализационной, отопительной, водопроводной и электрической систем. Также проводятся работы по заливке нового пола и выравниванию поверхности.

Кроме того, капитальный ремонт затронул две врачебные амбулатории в Мамадышском районе:

  • в Камской врачебной амбулатории завершается ремонт комнаты для выдачи продукции молочной кухни в рамках республиканской программы «Ремонт и оснащение молочных кухонь и пунктов детского питания».
  • в Таканышской врачебной амбулатории продолжается капремонт всего здания.

Также жители сел Курманаево и Биляр-Озеро в Нурлатском районе вскоре получат два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Рената Валеева

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