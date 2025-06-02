В Елабужском районе проводят капремонт больницы в рамках нацпроекта

В Мортовской участковой больнице Елабужского района продолжается масштабный капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по модернизации учреждений первичной медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ремонт, начатый ранее в этом году, позволит улучшить условия обслуживания пациентов и работы медперсонала. На данный момент завершены работы на втором этаже здания. Полностью заменена электропроводка, системы водоснабжения и отопления. Сейчас специалисты работают на первом этаже, где продолжается обновление помещений.



В планах также значится ремонт крыши больницы, который обеспечит надежную защиту от атмосферных осадков. Важно отметить, что Мортовская участковая больница работает с 1999 года и за это время здесь был только раз проведен косметический ремонт, включавший замену окон и частичный ремонт кровли.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Благодаря выделенному из республиканского бюджета почти 41 млн рублей больница получит долгожданное обновление. В настоящее время Мортовская участковая больница обслуживает около 1 800 человек, включая 210 детей.

В Татарстане активно продолжается капремонт объектов здравоохранения. В рамках двух республиканских программ и нацпроекта ремонт охватывает 226 объектов.

Рената Валеева