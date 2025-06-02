Путин продлил срок службы замглавы МИД Сергея Рябкова до 2026 года

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова до 8 июля 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Рябков занимает эту должность с августа 2008 года.

Сергей Алексеевич Рябков, родившийся в 1960 году, является выпускником МГИМО МИД СССР (1982 год). За время своей дипломатической карьеры он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В качестве замминистра иностранных дел Рябков курирует двусторонние отношения с США и странами Латинской Америки, вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и участие России в объединении БРИКС.

Рябков имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

Рената Валеева