В Татарстане предложили построить аэропорт в Свияжском логистическом центре

Фото: Максим Платонов

В Татарстане депутаты обсудили перспективы Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, который планируют сделать важным перевалочным хабом для экспортно-импортных грузов.

На выездном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию был поднят вопрос о строительстве аэропорта в этом центре. По словам депутата, «одна из перспективных — перевозка водным транспортом контейнерного типа», «СММЛЦ делает только первые шаги в мир большой логистики».

Центр должен стать ключевым элементом в транспортной системе России, что открывает новые возможности для бизнеса и грузоперевозок.

Напомним, что в 2025 году Татарстан, Башкортостан и Москва получат дополнительное финансирование на развитие своих индустриальных парков и технопарков.



Анастасия Фартыгина