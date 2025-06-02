Роман Ротенберг уходит с поста главного тренера СКА

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА по решению нового совета директоров. Об этом стало известно из источников «Чемпионата».

Отставка Ротенберга стала результатом изменений в руководстве клуба после неудовлетворительных результатов сезона, когда СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина — 2025, уступив московскому «Динамо».

Ротенберг был назначен главой тренерского штаба СКА 4 января 2022 года с целью улучшить управление командой. За время его работы клуб дважды доходил до финала Западной конференции, где встречался с ЦСКА в 2022 и 2023 годах.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ 2024—2025 годов СКА занял седьмое место на Западе и 13-ю позицию в сводной турнирной таблице.



Анастасия Фартыгина