В Челнах владельца воздушного шара оштрафовали за незаконные экскурсии

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах владелец аэростата был привлечен к административной ответственности за незаконное оказание экскурсионных услуг. Это решение вынес суд после проверки, проведенной Камской транспортной прокуратурой, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка выявила рекламное объявление о платных полетах на воздушном шаре над Набережными Челнами и Альметьевском. Прокуратура установила, что владелец аэростата не имел сертификата эксплуатанта, что могло угрожать жизни и здоровью пассажиров.

Судья мирового суда №14 Набережных Челнов назначил владельцу штраф за осуществление предпринимательской деятельности без необходимого разрешения.

По требованию прокуратуры рекламное объявление о незаконных и небезопасных услугах было удалено из интернета.



Анастасия Фартыгина